社会人になっても、実家暮らしで家にお金すら入れない息子。今回は、そんな息子の屁理屈をぶった斬ったお母さんのエピソードをご紹介します。あんた、もう22歳だよ？「社会人になって実家暮らししている息子が、家に生活費を入れようとしません。もう働いているんだから、数万円程度は家賃代わりに入れるものだと思っていたし、私も実家に暮らしていたときはそうしていました。息子にそのことを伝えたら、『新卒の給料って安いんだ