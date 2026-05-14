「イオンっぽくないイオンモール」と言えるかもしれない。【イオンっぽくない!】あまり見慣れない「縦長モール」をじっくり見る2026年3月、京成松戸線新津田沼駅の南口、JR津田沼駅からも近い場所に「イオンモール津田沼South」がオープンした。オープンと言っても、いわゆるゼロからの新規出店ではない。イトーヨーカドー津田沼店跡に、居抜きのような形でイオンが出店した商業施設である。新津田沼駅の北側には前からイオン