Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2 発表までは闇のなか…。今秋にApple（アップル）が、新CEO就任と合わせて投入してくるとも予測されている折りたたみiPhone。そのネーミングって、Samsung（サムスン）やGoogle（グーグル）の折りたたみスマホにならって「iPhone Fold」になるといわれていたり、いや「iPhone Ultra」だと推す声が強まったりですけど、実際はどうなるのでしょう