アメリカ西部カリフォルニア州の市長が中国の工作員として活動していたとして訴追され、市長を辞職しました。アメリカ司法省は11日、カリフォルニア州アルケイディア市長のアイリーン・ワン容疑者が2020年後半から2022年にかけて中国当局から指示を受け、自身のニュースサイトで中国寄りの発信をし、工作員として活動した疑いで訴追されたと発表しました。具体的には、2021年6月に当時の中国総領事がロサンゼルス・タイムズに「新