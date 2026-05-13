フランス南西部に停泊しているクルーズ船で感染性の胃腸炎とみられる集団感染が発生した疑いです。約50人が症状を示していて、うち1人が死亡しています。フランスの保健当局によりますと、12日夜、フランス南西部・ボルドーの港に停泊中のクルーズ船の船長から、乗客に感染症とみられる症状が相次いでいるという通報がありました。地元メディアによりますと、船には乗客乗員あわせて約1700人が乗っていて、5月6日にイギリス北部を