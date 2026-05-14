三重県四日市市に本店を置く三十三銀行を傘下に持つ三十三フィナンシャルグループと、あいち銀行を傘下に持つあいちフィナンシャルグループが13日、来年4月の経営統合に向け基本合意したと発表しました。三十三フィナンシャルグループの道廣剛太郎社長とあいちフィナンシャルグループの伊藤行記社長が名古屋市内で記者会見を行い、来年4月の経営統合に向けて協議・検討を進めることで基本合意したと発表しました。三十三銀行は、20