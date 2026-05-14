“プチプラで叶えるカンタン収納”などを公開している、ちいさん（@chi_yurusyuno）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。ペットボトルを箱買いした際の“詰め替え方法”を紹介した。【画像】「天才！」簡単にできるペットボトル収納アイデアお茶のペットボトルを24本、段ボールで購入。投稿で「Gが怖くて箱入れ替えてたけど面倒で…編み出したのがこれ。笑」とコメントし、独自で編み出したという詰め替え方法を紹介。