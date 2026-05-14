買い物に行って、不機嫌な店員に当たったら残念な気持ちになる。ガールズちゃんねるに5月中旬、「あまりにも酷い接客を受けたことがある人」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主はあるホームセンターで、棚卸し中らしき若い男性店員に在庫確認をしたところ、信じられない言葉を投げかけられたという。「何か用ですか？」「何も用がないなら声を掛けないでくださいよ」用があるから声をかけているのに、ひどい言い草