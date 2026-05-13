アメリカのトランプ大統領がさきほど、北京に到着しました。あす、習近平国家主席との首脳会談が行われる予定です。【写真を見る】【速報】トランプ大統領が北京到着 訪中は約9年ぶり習近平国家主席と首脳会談へ 14日から2日間にわたり開催予定トランプ大統領は日本時間の午後9時ごろ、北京の空港に到着しました。トランプ大統領が中国を訪問するのは2017年11月以来およそ9年ぶりで、第2次トランプ政権では初めてとな