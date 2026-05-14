高校生ら21人が死傷したバス事故で、事故後にバス会社の営業担当と電話をしたという会社のOBが取材に応じました。営業担当は「バスとレンタカーそれぞれの値段を伝え、学校側がレンタカーを選んだ」という趣旨の話をしていたということです。■長年の付き合いによる“慣れ”が背景かバス事故から13日で1週間。話を聞いたのは、以前バス会社の蒲原鉄道で働いていた男性です。バス会社・蒲原鉄道OB「事故があったのが5月6日、その翌