警察署の交通課長を務めていた際に、20代の女性警察官の自宅に正当な理由なく侵入したとして、兵庫県警の警部の男（55）が逮捕されました。 5月13日に住居侵入の疑いで逮捕されたのは、兵庫県警の警部・篠田敦志容疑者（55）です。 兵庫県警によると篠田容疑者は、篠山警察署で交通課長を務めていた2024年11月から去年1月までの間、正当な理由なく、兵庫県三田市の女性警察官（20代）の自宅に侵入した疑いが持たれています。 今