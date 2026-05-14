◆ 好投を支えた6回の好守連発西武が6連勝で4カード連続のカード勝ち越しを飾った。先発の郄橋光成が1失点で完投勝利をマークし、リーグトップの5勝目を挙げた。13日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、郄橋の投球内容と内野守備に注目が集まった。郄橋の投球について坂口智隆氏は「ストレートがなかなか捉えられなかった。その中で最後はボールゾーンのフォークを振らせるという組み立てが効