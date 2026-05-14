AIに『愛犬を人間化してほしい』とお願いしてみた飼い主さん。SNSで見かけたイケメン擬人化を期待していたものの…想定外すぎた『まさかの生成結果』が話題になっているのです。 抱腹絶倒必至…！誰も予測できるはずもないその光景は記事執筆時点で448万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：AIに『犬を人間化して』とお願いした結果→ツッコミどころが多すぎる『まさかの生成