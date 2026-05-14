三笘薫の負傷により、北中米ワールドカップに向けて暗雲が垂れ込めた日本代表。このエースだけでなくコンディションや立ち位置が定まりきらない選手が複数いて、５月15日のメンバー発表を前に不安が広がっている。その流れを変え得る存在はいるのか。もし“いる”とするなら、そのひとりが39歳のベテラン、長友佑都だ。純粋なパフォーマンスだけを見れば、今回の代表入りは盤石とは言えない。３月に右ハムストリングを痛め、