先日、名古屋にあるライブハウス、HOLIDAY NEXT NAGOYA（@HOLIDAY_NEXT）が衝撃的な写真をX（旧Twitter）に投稿。【写真】ライブハウスの男子トイレがこんなことに…多くの反響が寄せられたその投稿は1285万回以上表示された。「本日、男子トイレ…悪戯はやめてください…トイレットペーパーは個包装してるので事故による落下ではないです。自ら包装を外して便器に入れたと思われるます」当日の出演バンドも「名乗り出て」とXに投