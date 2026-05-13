サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、万が一の発火時にも燃え広がりにくい難燃メッシュを採用し、電源タップやケーブル類をまとめて収納できる、クランプ固定式のケーブルトレー「200-CT011BK（幅60cm）」「200-CT012BK（幅90cm）」を発売しました。工具不要で簡単に設置でき、デスク下の配線をすっきり整理できる。■配線の“見せない収納”で、理想のデスク空間へデスク周りに散らばる電源タ