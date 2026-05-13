転職活動にあたり、富士通の営業秘密を不正に持ち出した疑いで子会社の元社員の男が逮捕されました。富士通の子会社「富士通Japan」の元社員、高橋佑介容疑者は2025年2月から3月までの間、当時勤務していた、さいたま市内の事務所で、富士通が営業秘密として管理するファイルデータ、26点を不正に持ち出した疑いが持たれています。高橋容疑者は富士通の顧客向けのプレゼン資料や商談資料などのデータを私用のメールに送信して、持