終活とは、人生の終末に向けて、自分の延命治療、介護、葬儀、相続などの希望をまとめたり、今までの人生をふり返ったりしながら、準備を整えていくことをいいます。70代になると、終活を始める人が増えてくる時期ですが、体力的に衰えてくる時期でもあり、アレもコレもとなると疲れてしまうかもしれません。今回は、これから終活を始めるという70代のおひとりさまが、押さえておきたい優先事項について解説します。終活の範囲は広