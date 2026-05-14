NHKは13日、『FIFAワールドカップ2026』の放送試合を発表した。日本時間6月12日に開幕する大会について、日本代表の全試合を地上波とBSで生中継するほか、決勝戦を含む計34試合を地上波で放送する。全104試合はBSP4Kで生中継・録画放送される。【写真】激闘を繰り広げる日本代表1次リーグでは、地上波で19試合、日本代表戦1試合を含むBSで1試合を放送。日本代表の初戦「日本vs.オランダ」は6月15日午前5時、第3戦「日本vs.スウ