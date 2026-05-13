三笘薫（ゲッティ＝共同）サッカー日本代表で、左脚を負傷して離脱した三笘薫（ブライトン）は、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会期間中の復帰が困難な状態であることが13日、関係者への取材で分かった。W杯の代表発表を15日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られる。大会は6月11日（日本時間12日）に開幕し、1次リーグF組の日本は14日（同15日）にオランダとの初戦を迎える。三笘は5月9日に行われたイングランド・プ