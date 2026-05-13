生産を停止している「ミレー超ビッグパック」高知の名物菓子「ミレービスケット」の一部商品が、中東情勢悪化によるナフサ不足の影響で生産停止になっていることが13日、製造・販売する「野村煎豆加工店」（高知市）への取材で分かった。包材の入荷が遅れたり止まったりしているためという。同社によると、4月23日から生産を停止しているのは大容量サイズの「ミレー超ビッグパック」。6月1日からは「4連ミレービスケット」も対