モデルでタレントの森泉（43）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「メンタルが強すぎる女&弱すぎる女」をテーマにした今回の放送で、“メンタルが強すぎる女”として規格外のエピソードを披露した。【写真あり】木の温もりあふれる…広々とした別荘で愛犬と2ショットの森泉番組内では「知らない人の家に突撃するヤツ」として紹介された森。その真相について、ロケの休憩中