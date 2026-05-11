「頑張りすぎてしまったことで、自分に自分が疲れる、みたいな感じがあったと思います。でもこれは、離婚後に振り返って気づいたことではありますけどね」──離婚報道から3年、沈黙を続けていた女優の香坂みゆき（63）が『CHANTO WEB』のインタビューで、かつて多くの番組で活躍していたタレント・清水圭（64）との離婚や20年に及んだ結婚生活について明かした。【写真】腕を組み幸せそうに微笑む、ウェディングドレス姿の香坂み