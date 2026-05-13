れいわ新選組で浮上している「秘書給与詐取疑惑」の捜査はどうなっているのか。党内では「山本太郎代表よりもヤバい前国会議員がいる」と囁かれている。（前後編の後編）＊＊＊【写真】「山本太郎よりもヤバい」と党内で言われている前国会議員が「美人議員」と呼ばれていた頃「上納」は罪に問われるのかいまれいわで問題視されている「秘書給与詐取疑惑」は2つある。一つは組織的に行われていた公設秘書枠の党への“上納”