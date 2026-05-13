新製品の注目ポイント！特徴1：ズーム全域で開放F4.5固定、しかもインナーズーム特徴2：AFはα9 IIIの120コマAE/AF追従撮影に対応特徴3：1.4x/2.0xのテレコン装着に対応、APS-C機なら1200mmにソニーは5月13日、Eマウント用の交換レンズ「FE 100-400mm F4.5 GM OSS」（SEL100400MC）を発表した。100-400mmをカバーする超望遠ズームレンズ。ズーム全域で開放F4.5固定とした大口径モデルで、ズーム時も全長が変わらないインナーズーム