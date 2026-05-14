前編記事『BCが「中国最大の工業地帯が崖っぷち」と報道…コスト高に薄利多売、苦境の中国製造業に中東紛争が与えた大打撃』で見てきたように、中国経済の見通しは暗い。特に中東紛争の影響が顕著だ。たとえば5月上旬には原材料であるプラスチックの高騰などから、大手玩具工場が相次いで閉鎖するなど問題が起こっている。足元で続く不況も一向に終わりそうにない。不動産市況はまだ悪い中国経済不調の元凶である不動産市場も悪い