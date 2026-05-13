不同意性交と不同意わいせつの罪に問われている元お笑いトリオ・ジャングルポケットの斉藤慎二被告は5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。第4回公判出廷前日の宣伝投稿に「裁判終わってからの方がいいと思う」「流石に引くんだけど」といった声が上がっています。【画像】元ジャンポケ斉藤慎二被告、出廷前日に宣伝投稿「ある意味鋼すぎて凄いわ」斉藤被告は「15日からはこちらで販売します！宜しくお願いします！」とつづり、3