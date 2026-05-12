「79歳の母が20年続けた朝のウォーキングをやめる原因は、近所のオジイ（70代）が好意を向けてくるからだそうです。『男の人って、どうしてあんなに自信満々なの？お世辞を全部真に受けて…』って言ってました」【漫画】独身おぢ52歳「子ども3人ほしいの奥さんは20代がいいな〜」一線を超えたアプローチに辟易してしまった母について、イラストレーターのayatora（＠ayatora2008、以下ayatora）さんがThreadsに投稿したところ話