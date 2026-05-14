シーズン中に正捕手が移籍する、“異例のトレード”が成立した。5月12日、DeNAの山本祐大と、ソフトバンクの尾形崇斗、井上朋也による1対2の交換トレードが両球団から発表された。山本は昨季、ベストナインとゴールデングラブ賞に輝き、今季も捕手ではチーム最多のスタメン出場を続けていた。そんな主力捕手はなぜ、このタイミングでチームを移ることになったのか。【西尾典文／野球ライター】【写真】「会見見て泣いた」「祐大