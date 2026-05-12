サンリオキャラクターの人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の中間順位が12日に発表され、『ポムポムプリン』が1位となりました。また同時に、14の国・地域ごとの海外順位TOP5も発表されました。■海外順位でも人気の『ポムポムプリン』中間順位の結果は、投票開始の4月9日午前11時〜5月6日午後11時59分までのWEB投票を集計した順位となっています。（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票を