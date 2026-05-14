元AKB48でタレント・福留光帆（22）が13日放送のJ-WAVE「GURUGURU!」（水曜夜10・00）に生出演。高校3年生で公立高校を辞めた過去を明かす場面があった。この日のテーマは「5月病なんてない！」。「令和ロマン」松井ケムリが「5月病ってなったことあります？」と聞くと、福留は「5月病って何ですか？」と質問。ケムリは「よく言うのは、新学期が始まって1カ月ぐらい緊張感ある中で頑張るけど、ゴールデンウイークとか挟ん