ソニーの望遠ズームレンズが登場 ズーム全域で開放F4.5を実現デジカメ Watch

ソニーの望遠ズームレンズが登場 ズーム全域で開放F4.5を実現

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ソニーは「FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS」を6月5日に発売する
  • ズーム全域で開放F4.5を実現し、市場推定価格は73万円前後
  • 「ズーミングしてもシャッター速度を変えたくない」というニーズに応える
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