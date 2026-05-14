鉄道模型など子どもに人気があるおもちゃの万引きを繰り返し、売りさばいていた男が逮捕されました。無職の松尾周容疑者（24）は3月、東京・江東区の商業施設から鉄道模型のおもちゃ20点、販売価格約14万3000円をバックに入れ、盗んだ疑いが持たれています。松尾容疑者は、これまで1100点以上のおもちゃを万引きし、複数のリサイクルショップに持ち込んで売りさばいていたとみられています。被害総額は、少なくとも約140万円相当に