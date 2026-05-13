AIとGPSで子どもは守れるのか──。春休み目前に京都で起きた男子児童の行方不明事件で、義父が逮捕されるという衝撃的な展開が連日ニュースを賑わせました。新年度が始まる時期だったこともあり、子ども見守りGPS「BoTトーク」は、販売台数が例年の同時期に比べ約3倍に増えたといい、「親が子どもを手放しに送り出せない危機感が高まっている」とビーサイズ株式会社の八木啓太代表は話します。テクノロジӦ