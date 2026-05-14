「知名度が高く業績も良い＝優良企業」とは限らない。実際に働いてみて、あまりのブラック体質に驚愕したという経験を持つ人は少なくない。投稿を寄せた中部地方の50代男性は、大学卒業から10年間「凄くホワイト」な会社に勤めていたのだそう。しかし、家庭の事情で転職することになり、地元では有名な会社に転職した。転職先の社長は国会議員の後援会長を務めており、業績もよく、男性は「良い会社に転職出来て良かった」と感じて