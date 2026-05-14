お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（50）が、14日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）に生出演。自身をめぐる騒動について言及した。【写真】”完全に不適切でした”発言を振り返ったお笑い芸人番組冒頭、ビーズを使った精密なアート作品をVTRで紹介。お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（49）が「BGMは何でなのかなと思ったらB'zですね！なるほど」とコメントした。その後、スタジオで改めて朝のあい