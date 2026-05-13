日本ラグビー協会は１３日、男子日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチに４試合の参加停止処分を科したことを発表した。４月に行われたＵ２３日本代表オーストラリア遠征中の試合において、審判への不適切な発言があったという。６週間（４月２４日〜６月５日）の指導自粛も決まった。この日の理事会後、取材対応した日本協会の岩渕専務理事は「代表ＨＣがこのような処分を受けるということは、本当に大きな問題と強く