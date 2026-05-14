北海道・函館中央警察署は2026年5月13日、函館市内のキャンプ場で、女性の体に触り靴下を盗んだ不同意わいせつと窃盗の疑いで、愛知県岡崎市の会社員・鈴木孝典容疑者（43）を再逮捕しました。鈴木容疑者は5月2日午後8時すぎから午後9時半ころまでの間、函館市内のキャンプ場で、他人のテントに入り込み、中で寝ていた10代後半の女性の体を触った上、靴下一足（時価100円相当）を盗んだ疑いが持たれています。調べに対し鈴木容疑者