米Anthropicは5月13日(現地時間)、中小企業向けのAI活用パッケージ「Claude for Small Business」を発表した。会計、決済、CRM、文書管理、デザイン制作など、事業運営で日常的に使われるツールとClaudeを連携させ、経理や営業、マーケティング、顧客対応などの業務を支援する。Claude for Small Businessは、ビジネス向けのタスク自動化プラットフォーム「Claude Cowork」内で利用する。ユーザーはClaude Cowork上で同機能を有効