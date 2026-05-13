日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆同じ轍を踏むホンダ巨額赤字を計上したホンダ（三部敏宏社長）の再建に早くも黄信号が灯っている。「再建の柱になりそうなものがない。日産自動車（イヴァン・エスピノーサ社長兼CEO）よりもお先真っ暗だ」と幹部は嘆く。ホンダ社長の三部敏宏氏