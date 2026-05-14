《「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など合計14品について、パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、2026年5月25日（月）週より店頭で順次切り替えて販売いたします》【写真】白黒パッケージに「食欲そがれる…」の声が上がったポテチポテチ衝撃の白黒パッケージ5月12日、《中東情勢の影響による一部商品仕様見直しのお知らせ》と題し、冒頭のような発表を行ったカルビー株式会社