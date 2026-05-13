容姿や体型などをネタにしたコミュニケーションは、ハラスメントに直結するものとして、タブー視する傾向が強くなっているのではないでしょうか。それでも、いまだに他人の容姿をいじってくる人がいるようで……。ママスタコミュニティには「容姿のいじり、笑って許せる？」というタイトルで、こんな質問がありました。『きっかけは褒められたときに、私が「でも私、面長がコンプレックスなんですよ」と言ったこと。そこから「あー