前回は、日々の支出を3つに仕分け、「隠れ浪費」を見直すことで将来の自分のためにお金を回すコツについてお伝えしました。自分にとってお金を使ったあとの幸福感が続きやすいモノやコトを知ることができれば、あとになって「浪費」にならない、価値あるお金の使い方をしていくことができます。何に価値を感じるかは一人ひとり異なるものですが、幸福感の続くお金の使い方かどうかを見極めるポイントがあります。○幸せが長続きす