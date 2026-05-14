練習試合のため移動していた私立北越高校（新潟市）の生徒１人が亡くなった、磐越道のマイクロバス事故。学校とバス会社「蒲原鉄道」（新潟県五泉市）の不透明な契約の末に、常習的に事故を起こしていた問題ドライバーがハンドルを握ったことで悲劇は起きた。クラブ活動の移動では顧問や保護者が運転する車が事故を起こすことも多いと関係者は指摘する。 ≪画像多数≫「陸上部の名監督だった」スーツ姿で教え子の活躍