5月11日放送の『帰れマンデー見っけ隊！！』（テレビ朝日系）に出演した女優の江口のりこの発言が、SNSで大きな反響を呼んでいる。「番組は江口さんをはじめ、お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしさん、伊達みきおさん、紅しょうがの稲田美紀さん、熊元プロレスさんが、青森県・弘前城周辺の絶景スポットをめぐるものでした。ロケ中、稲田さんが《俳優と結婚するために上京してきた》と打ち明ける場面があったのですが