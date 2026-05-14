お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が13日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。中山功太の「いじめ被害」告白騒動について言及した。中山の告白に対し、サバンナ高橋茂雄が謝罪する事態に。中山と高橋の間を取り持ったのが高橋の相方、八木真澄だった。山里は「芸人かいわいいろいろありますね」と前置きした上で「私が言うのもなんですけどね、番組内で言ったことが羽