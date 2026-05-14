治療を施したとみられる痕跡が残る約5万9千年前のネアンデルタール人の歯（ロイター＝共同）【ワシントン共同】旧人ネアンデルタール人が小型の石器を使って虫歯を治療したとみられる化石を見つけたと、ロシアなどの研究チームが13日、米科学誌プロスワンに発表した。歯は約5万9千年前のもので、チームは本格的な虫歯治療を施した最古の事例だとしている。チームは「治療には痛みの原因を診断し、腐敗した組織を除去することで