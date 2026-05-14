福島県・磐越道のバス事故で逮捕された運転手の男に対し警察が、今回の事故前に2度にわたり免許の返納を促していたことが新たにわかりました。新潟市の北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、21人が死傷した事故では、バスを運転していた胎内市の無職、若山哲夫容疑者（68）が過失運転致死傷の疑いで逮捕されています。捜査関係者によりますと、若山容疑者は磐越道での