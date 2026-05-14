実業家で女優のグウィネス・パルトロウが、子どもたちの卒業祝いとして「株」を贈ることを検討していると明かした。グウィネスの21歳の娘アップルは、8日に米ヴァンダービルト大学を卒業。さらに、20歳の息子モーゼスも数年以内にブラウン大学を修了予定だという。 【写真】母は女優父は人気バンドのボーカル祖父母も著名な芸能一家の娘 自身が手がけるライフスタイルブランド「Goop」のニュー