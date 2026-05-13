今回は、中3の息子に大嘘をつかれたエピソードを紹介します。息子が友達と電話しているのが聞こえてきたけど…「中3の息子は反抗期まっただ中。私に対する態度が本当にひどく、正直息子と顔を合わせるのが苦痛です。夫も夫で『〇〇（息子）の反抗期がひどいのはお前のせいだ』などと言ってきますし……。そんなある日、息子が友達とスマホで電話している声が聞こえてきたのですが、『俺の母親、育児放棄してるんだ……』『家事も育